Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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