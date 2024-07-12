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        Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:32
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

        E.H.A. yönetimindeki 34 GBV 830 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu E.M.S'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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