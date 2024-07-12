Sakarya'da gençler tarihi mekanları gezdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Yerinde Tarih Atölyesi" ile şehrin tarihi mekanlarını gençlere tanıtıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Yerinde Tarih Atölyesi" ile şehrin tarihi mekanlarını gençlere tanıtıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen atölyenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin üstleniyor.
Şehrin tarihi birikimine yolculuk yapılan atölyenin ilk etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlerin tarihi mirası yakından tanımalarını amaçlayan, yerinde görmelerini sağlayan atölye kapsamında ilk ziyaret Orhan Gazi Camisi'ne yapıldı.
Ardından Justinianus Köprüsü ve Büyükesence Orhan Cami ziyaret edilerek, gençlere tarihi ve kültürel mekanlar hakkında detaylı bilgi verildi.
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