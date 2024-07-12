Sakarya'da gençler tarihi mekanları gezdi

Ardından Justinianus Köprüsü ve Büyükesence Orhan Cami ziyaret edilerek, gençlere tarihi ve kültürel mekanlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen atölyenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin üstleniyor.

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