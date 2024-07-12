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        Sakaryaspor, sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:04
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        Sakaryaspor, sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

        Futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

        Sakaryaspor, yarın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2. etap çalışmalarına başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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