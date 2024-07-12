Sakaryaspor, sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.
Futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.
Sakaryaspor, yarın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2. etap çalışmalarına başlayacak.
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