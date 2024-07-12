Sakaryaspor, sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

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