Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç’yi gözaltına aldı.

Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başpınar Mahallesi’nde Yunus E. (24), B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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