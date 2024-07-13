Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Başpınar Mahallesi’nde Yunus E. (24), B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, Yunus E’yi bıçakla yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç’yi gözaltına aldı.
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