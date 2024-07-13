Sakarya'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edild.

Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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