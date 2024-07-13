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        Sakarya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:18
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        Sakarya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangına 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi.

        Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti.

        Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.

        Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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