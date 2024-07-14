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        Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

        Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:16
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        Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
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        Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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