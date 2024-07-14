Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
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