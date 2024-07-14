ASRİAD Sakarya ikinci dönem çalıştayını gerçekleştirdi

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesince 2024 yılı ikinci dönem çalıştayı gerçekleştirildi.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek binasındaki çalıştay, ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal başkanlığında, AR-GE Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Başar moderatörlüğünde, komisyon başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla yapıldı.

Çalıştayda söz alan komisyon başkanları, programlarını takvimleyerek çalışmalarını sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusal, "Geçen hafta üye firmalarımızın yüzde 80'inin üzerinde katılım gösterdiği 2024 yılı birinci yarıyıl değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Akabinde yönetim kurulumuz ile 2024 yılının ikinci dönem çalıştayını gerçekleştirdik. Üye firmalarımızın, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak için bu çalıştayları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.