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        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:05
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        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara inerek darbecilerin karşısında cesaret ve kararlılıkla durduğunu belirtti.

        Alemdar, 15 Temmuz'un hainlere karşı duran, demokrasiye sahip çıkan milletin, milli iradenin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Bir millet 8 yıl önce dünyanın gözü önünde büyük bir destan yazdı. 85 milyon vatan evladı canını ortaya koyarak 'Türkiye geçilmez' mesajını verdi. Hainlere en büyük hüsranı milletin güçlü iradesi yaşattı. Şimdi bizlere bu ruhu yaşatmak, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak düşer." ifadelerini kullandı.

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık da devletin varlığına, milletin birliğine ve insanların canına kasteden alçak darbe girişimini unutmadıklarını kaydetti.

        Demokrasilerde esasın milletin iradesi olduğunun altını çizen Sarıbıyık, mesajında "Aziz şehitlerimiz ve canını ortaya koyan vatandaşlarımıza çok şeyler borçluyuz. Borcumuzu ise vatanımıza ve birlikteliğimize en güzel şekilde sahip çıkarak ve ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayarak ödeyebiliriz. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever ise hainlere geçit vermeyen milletin kahramanca mücadelesini asla unutulmayacağını vurguladı.

        Tever, 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanın, kendilerine şeref kazandırdığı kadar omuzlarına da ağır bir sorumluluk yüklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bu sorumluluk; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. İşte bu şuur bizim, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günler vardır. Şehitlerimize duymamız gereken minnet ve göstermemiz gereken vefa adına 15 Temmuz 2016 da böyle bir gündür. Ne FETÖ'cü hainlerin ihanetini ne de milletimizin topyekün gösterdiği kahramanlığı asla unutmayacak ve unutturmayacağız."

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya büyük bir kahramanlıkla gösterdiğini aktardı.

        Altuğ, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, demokrasimize ve milli birliğimize kast eden her türlü girişim başarısız olmaya mahkumdur. Bu inançla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için bu mücadelelerimizi kendimize ders olarak görmeye demokrasimizin kazanımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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