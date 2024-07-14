Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara inerek darbecilerin karşısında cesaret ve kararlılıkla durduğunu belirtti.

Alemdar, 15 Temmuz'un hainlere karşı duran, demokrasiye sahip çıkan milletin, milli iradenin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Bir millet 8 yıl önce dünyanın gözü önünde büyük bir destan yazdı. 85 milyon vatan evladı canını ortaya koyarak 'Türkiye geçilmez' mesajını verdi. Hainlere en büyük hüsranı milletin güçlü iradesi yaşattı. Şimdi bizlere bu ruhu yaşatmak, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak düşer." ifadelerini kullandı.

Demokrasilerde esasın milletin iradesi olduğunun altını çizen Sarıbıyık, mesajında "Aziz şehitlerimiz ve canını ortaya koyan vatandaşlarımıza çok şeyler borçluyuz. Borcumuzu ise vatanımıza ve birlikteliğimize en güzel şekilde sahip çıkarak ve ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayarak ödeyebiliriz. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Tever, 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanın, kendilerine şeref kazandırdığı kadar omuzlarına da ağır bir sorumluluk yüklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. İşte bu şuur bizim, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günler vardır. Şehitlerimize duymamız gereken minnet ve göstermemiz gereken vefa adına 15 Temmuz 2016 da böyle bir gündür. Ne FETÖ'cü hainlerin ihanetini ne de milletimizin topyekün gösterdiği kahramanlığı asla unutmayacak ve unutturmayacağız."