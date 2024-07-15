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        Sakarya'da tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 03:01 Güncelleme: 15.07.2024 - 03:01
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        Sakarya'da tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

        Adapazarı Pamukova D-650 karayolu Geyve Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde Adapazarı istikametinden Bilecik istikametine giden M.B. idaresindeki 34 UJ 4099 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.B. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü M.B ambulansla kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik Karayolunda bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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