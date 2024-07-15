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        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turnuvası yapıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:35
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        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turnuvası yapıldı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turnuvası düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikent Spor Salonu'ndaki turnuvaya 13 ile 21 yaş aralığında 140 sporcu katıldı.

        Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        - 15 Temmuz'u legolarla anlattılar

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinin (SGM) Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri de 15 Temmuz gecesini lego çalışmalarıyla tasvir etti.

        Öğrencilerin, Türk bayrağı, tank, askeri gemi ve uçak tasarımları ilgi gördü.

        SGM'nin Mutfak Sınıfı öğrencileri de hazırladıkları ay-yıldızlı kurabiyeleri katılımcılara ikram etti.

        Program, miniklerin "vatan bölünmez" temalı canlandırmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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