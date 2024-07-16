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        Sakarya'da oksijen yüklü tankerde sızıntı ekipleri harekete geçirdi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:08
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        Sakarya'da oksijen yüklü tankerde sızıntı ekipleri harekete geçirdi
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.

        Gazipaşa Mahallesi Stat Caddesi'nde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Hastanenin yataklı servisi ile müşahede alanlarında bulunan hastalar ve çalışanlar da tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.

        Ardından yol trafiğe açıldı, hastanede normal çalışma düzenine geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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