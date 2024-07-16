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        Sakarya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ve 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:55
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        Sakarya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ve 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

        Başpınar Mahallesi'nde Yunus E'nin (24) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A'nın (40) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Hendek Adliyesine getirildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 Temmuz'da Yunus E, B.K.G, C.C.D. ve O.Ç. ile R.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, R.A. bıçakla Yunus E'yi yaralamıştı.

        Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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