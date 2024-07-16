Sakarya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ve 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ve 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Başpınar Mahallesi'nde Yunus E'nin (24) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A'nın (40) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Hendek Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 Temmuz'da Yunus E, B.K.G, C.C.D. ve O.Ç. ile R.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, R.A. bıçakla Yunus E'yi yaralamıştı.
Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç'yi gözaltına almıştı.
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