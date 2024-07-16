Sakarya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ve 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Başpınar Mahallesi'nde Yunus E'nin (24) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A'nın (40) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Hendek Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 Temmuz'da Yunus E, B.K.G, C.C.D. ve O.Ç. ile R.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, R.A. bıçakla Yunus E'yi yaralamıştı.