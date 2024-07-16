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        Sakaryaspor, savunma oyuncusu Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Cebrail Karayel'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:53
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        Sakaryaspor, savunma oyuncusu Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Cebrail Karayel'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, en son Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Cebrail Karayel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

        Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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