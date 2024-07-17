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        Sakarya'da havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:51
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        Sakarya'da havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Tatil için ilçeye gelerek Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalovda konaklayan yabancı uyruklu ailenin kızı Almutaırı Sama Abdulrahman F. (3) havuza düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, sağlık personelince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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