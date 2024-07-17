Sakarya'da havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, sağlık personelince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatil için ilçeye gelerek Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalovda konaklayan yabancı uyruklu ailenin kızı Almutaırı Sama Abdulrahman F. (3) havuza düştü.

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