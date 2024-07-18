Sakarya'da gerçekleştirilecek gençlik kampına başvurular yarın sona erecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "İl Ormanı Gençlik Kampı"na başvurular yarın sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16-22 yaş kadınlar ve erkekler için ayrı programlarla İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenecek kamp, 1 gece 2 gün sürecek.

Ücretsiz katılım sağlanabilen program erkekler için 20-21 Temmuz'da, kadınlar için ise 3-4 Ağustos'ta yapılacak.

Bungalov ve çadırlarda yapılacak kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.