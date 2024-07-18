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        Sakarya'da gerçekleştirilecek gençlik kampına başvurular yarın sona erecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "İl Ormanı Gençlik Kampı"na başvurular yarın sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:08
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        Sakarya'da gerçekleştirilecek gençlik kampına başvurular yarın sona erecek
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "İl Ormanı Gençlik Kampı"na başvurular yarın sona erecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16-22 yaş kadınlar ve erkekler için ayrı programlarla İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenecek kamp, 1 gece 2 gün sürecek.

        Ücretsiz katılım sağlanabilen program erkekler için 20-21 Temmuz'da, kadınlar için ise 3-4 Ağustos'ta yapılacak.

        Bungalov ve çadırlarda yapılacak kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

        Kayıt işlemleri için detaylı bilgiye "www.sakarya.bel.tr" adresinden veya "0264 221 40 60" numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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