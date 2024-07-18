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        Sakarya'da akademisyenler "hibrit kanser tedavisi"ne ilişkin proje hazırladı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) kanserli dokunun daha kısa sürede ve etkili şekilde yok edilmesi için "hibrit kanser tedavisi" projesi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:11
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        Sakarya'da akademisyenler "hibrit kanser tedavisi"ne ilişkin proje hazırladı
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) kanserli dokunun daha kısa sürede ve etkili şekilde yok edilmesi için "hibrit kanser tedavisi" projesi geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel'in yürütücüsü olduğu, kanserli dokunun hızlı şekilde yok edilmesi için ışığın ve ultrasesin etkisinden yararlanarak hibrit bir tedavi ortaya koymayı amaçlayan proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Projeyle su ve yağ dokuda aynı anda çözünebilen "ftalosiyanin" isimli ışığa ve sese duyarlı moleküllerin hazırlanması, farklı meme kanseri hücre dizinlerinde ayrıntılı antikanser etkilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Emre Güzel, kanser tedavisinde tek bir yöntem yerine birkaç yöntemin hibrit olarak uygulanmasının daha fazla avantaj sağladığını vurgulayarak, "Kabul edilen projemizle kanserin ışınla tedavisinde ultrases etkisinden faydalanılarak daha kısa sürede ve etkili şekilde kanserli dokunun yok edilmesi sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Projede Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin de araştırmacı olarak görev alacak.

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