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        Sakarya'da yaşayanlar kent yönetimine anketle katkı sağlayacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince yayınlanan "Senin Şehrin Senin Planın" ve "Vatandaş Memnuniyeti" anketleriyle kent sakinleri, görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini belediyeye aktarabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:53
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        Sakarya'da yaşayanlar kent yönetimine anketle katkı sağlayacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince yayınlanan "Senin Şehrin Senin Planın" ve "Vatandaş Memnuniyeti" anketleriyle kent sakinleri, görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini belediyeye aktarabilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla "katılımcı belediyecilik" anlayışı çerçevesinde 2025-2029 stratejik planını belirlenirken kent sakinlerinin görüş ve önerileri anket çalışmalarıyla alınacak.

        Belediyenin internet sitesi "sakarya.bel.tr" adresinde yayınlanan anketlerle Sakarya'da yaşayanlar, kentle ilgili karar alma sürecine dahil olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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