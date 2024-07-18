Sakarya'da yaşayanlar kent yönetimine anketle katkı sağlayacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesince yayınlanan "Senin Şehrin Senin Planın" ve "Vatandaş Memnuniyeti" anketleriyle kent sakinleri, görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini belediyeye aktarabilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince yayınlanan "Senin Şehrin Senin Planın" ve "Vatandaş Memnuniyeti" anketleriyle kent sakinleri, görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini belediyeye aktarabilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla "katılımcı belediyecilik" anlayışı çerçevesinde 2025-2029 stratejik planını belirlenirken kent sakinlerinin görüş ve önerileri anket çalışmalarıyla alınacak.
Belediyenin internet sitesi "sakarya.bel.tr" adresinde yayınlanan anketlerle Sakarya'da yaşayanlar, kentle ilgili karar alma sürecine dahil olacak.
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