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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si aranan hükümlü 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:17
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si aranan hükümlü 14 kişi gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda yakalanan 14 kişinin üst, araç ve ikamet aramalarında 112 sentetik ecza ilacı, 32 uyuşturucu hap, 60 gram sentetik uyuşturucu, 15,50 gram eroin, 12 kök kenevir, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 600 lira, 6 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 12 kartuş, çalıntı motosiklet, 2 elektrikli bisiklet ile 4 bisiklet ele geçirildi.

        Öte yandan yakalananlardan biri hakkında 4 yıl 2 ay, biri hakkında da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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