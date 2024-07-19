Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

Öte yandan yakalananlardan biri hakkında 4 yıl 2 ay, biri hakkında da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda yakalanan 14 kişinin üst, araç ve ikamet aramalarında 112 sentetik ecza ilacı, 32 uyuşturucu hap, 60 gram sentetik uyuşturucu, 15,50 gram eroin, 12 kök kenevir, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 600 lira, 6 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 12 kartuş, çalıntı motosiklet, 2 elektrikli bisiklet ile 4 bisiklet ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

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