Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de aşure ikram edildi

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Cami'de cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha sonra Düzce Valisi Selçuk Aslan ile cemaate aşure ikram etti.

Erbaş, gazetecilere, muharrem ayının 10'uncü gününün, aşure günü olduğunu belirterek, "O gün, ondan önceki veya sonraki gün aşureler yapılır. Kardeşlerimizle birlikte cuma namazını kıldık. Cenabıhak hayırlı eylesin, nice aşure günlerine bizleri ulaştırsın." dedi.