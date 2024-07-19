Sakarya'da 2 ahşap ev ve 1 samanlık yandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Çamlık Mahallesi'nde bir ahşap evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede diğer ahşap ev ve samanlığı da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangından 2 ahşap ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.
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