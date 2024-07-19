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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geleceğin "ateş savaşçılarını" yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:13
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geleceğin "ateş savaşçılarını" yetiştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daire başkanlığı, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

        Programlar kapsamında Türkiye genelindeki üniversitelerde eğitimlerine devam eden Afet Yönetimi ve Acil Yardım programları ile İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümü öğrencilerine 5 günlük "temel itfaiyeci er eğitimi" veriliyor.

        Eğitimlerde grup ve müfrezelerde kontrollü şekilde görevlendirilen geleceğin itfaiye erleri, kişisel becerilerini ve tecrübelerini artırarak birer "ateş savaşçısı" olmak için hazırlanıyor.

        Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından 2024 yılının başından bugüne kadar 7 öğrenciye 4 aylık mesleki gelişim stajı, 34 öğrenciye ise bir aylık yaz stajı olmak üzere toplam 41 öğrenciye eğitimler verildi.

        - Sakarya Yozgatlılar Derneğince aşure dağıtıldı

        Sakarya Yozgatlılar Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla Tarihi Orhan Cami önünde aşure dağıtıldı.

        Dernek başkanı Ramazan Ünal, gazetecilere, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Muharrem ayını tebrik eden Ünal, "Bu mübarek günde, dualarınız kabul, sofranız bereketli olsun. Aşure gününün bereketi ve huzuru evinize dolsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Aşure gününün birleştirici ruhu, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı daha da güçlendirsin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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