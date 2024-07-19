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        GÜNCELLEME - Sakarya'da oğlu tarafından tabancayla vurulan baba öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:21
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da oğlu tarafından tabancayla vurulan baba öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu. Şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sapanca Adliyesine sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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