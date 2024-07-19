Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor'da forma giyen 20 yaşındaki Engin Can Aksoy'un kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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