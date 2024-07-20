Kocaali'de "Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası" düzenlendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Açmabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya Bolu, Düzce, Kocaeli ve ilçeden katılım sağlayan 16 takım kıyasıya mücadele etti.

Kocaali’nin Yalpankaya ve Koğukpelit mahalle takımları arasında oynanan final maçında Yalpankaya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla turnuva sona erdi.

Müsabakanın ardından konuşan Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, bu tür organizasyonların sosyal bir aktivite olmakla beraber, gençler için ilerleyen zamanlarda toplumsal bir dayanışma oluşturacağını düşündüğünü belirterek, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.