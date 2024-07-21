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        Sakarya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:38
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        Sakarya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İ.A. yönetimindeki 54 EY 592 plakalı kamyonet, Taraklı Göynük-Gölpazarı kavşağında M.Z. idaresindeki 54 RB 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.Z. ile yanındaki S.İ. ve M.Z. yaralandı.

        İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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