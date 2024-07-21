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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporu ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Aileler Bisikletle Buluşuyor" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:03
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporu ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Aileler Bisikletle Buluşuyor" etkinliği düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziz Duran Parkı'ndaki etkinlikte anne, baba ve çocuklarından oluşan 20 aile, park içinde pedal çevirdi.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan ve güvenli sürüş için tüm önlemlerin alındığı etkinlikte, aileler ve çocukları sportif faaliyetlerle dolu pazar günü geçirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bisiklet turunun ardından kahvaltı programında ailelerle sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, bisikleti ve aile kurumunu geliştirmek, güçlendirmek için farklı aktiviteler organize edeceklerini belirtti.

        - Alemdar'dan Akyazı'ya ziyaret

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Akyazı Ada Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile çalışmalara dair detaylı bilgi alan Alemdar, ilçeyi ziyaretinde caddenin yenileneceği sözünü verdiğini ve çalışmaların tamamlamak üzere olduğunu ifade etti.

        Akyazı’nın en önemli arterlerinden olan caddeyi yeni yüzüne kavuşturduklarını aktaran Alemdar, "Belediye Başkanı'mız, İlçe Başkanı'mız ve teşkilatlarımızla milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için ne söz verdiysek onları bir bir yerine getiriyoruz. Derdimiz milletimize, bize dua eden insanlarımıza karşı mahcup olmamak. Bunun için yağmur çamur demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - İçme suyu sürekli inceleniyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyunun kalitesini kontrol altında tutmak amacıyla dere yatakları ve Sapanca Göl'ünden her gün rutin olarak alınan numunelerle suyun değerlerini inceliyor.

        Numuneler, Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su Kontrol Laboratuvarı'na incelemek üzere alanında uzman ekibe teslim ediliyor. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 184 parametre ile akredite olan laboratuvarda içme sularının tüm değerlerine bakılıyor. Yılda ortalama 5 bin 500 numunenin kontrol edildiği laboratuvarda toplam 12 bin parametre inceleniyor.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve olumsuzluklara geçit vermemek için su kaynaklarımızı sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada gezerek topladığı numuneleri gerek anlık olarak gerekse laboratuvarda inceliyor. Titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalar ile su kaynaklarımızı da koruma altında tutuyoruz." denildi.

        - SGM'de yaz kursları devam ediyor

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'ndeki (SGM) yaz kurslarına katılan öğrenciler 15 farklı branşta eğitim alıyor.

        Her hafta farklı konuların işlendiği yaz kurslarında, bu hafta Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi ile sınıfında saygı ve sorumluluk konuları üzerinde duruldu. Öğrenciler, bu eğitimleri "Yaşayan Sokakta" yaşlılara ve büyüklere saygıyı uygulamalı olarak öğrendi.

        Öğrenciler ayrıca, insani sorumluluk kapsamında aç kalan kuşlar için ağaçlara yem bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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