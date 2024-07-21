Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

        Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden 34 LL 7277 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Yavuzer (57), Karadere Mahallesi mevkisinde ihtiyaç molası için aracını durdurdu.

        Yol kenarındaki bariyerden atlayarak otluk alana geçen Yavuzer, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

        Araçta bulunan eşinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aşağı inen ekipler, yaptıkları kontrolde Yavuzer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yavuzer'in cenazesi, incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince halatlarla yukarı çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda araç kuyruğu oluştu.

        Bu arada Yavuzer'in, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarında tatil yaptıktan sonra ikamet ettiği İstanbul’un Üsküdar ilçesine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor'da kombine fiyatları belli oldu
        Sakaryaspor'da kombine fiyatları belli oldu
        Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
        Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Çay ocağı önünde öldürüldü
        Çay ocağı önünde öldürüldü
        Sakarya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Sakarya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Kocaali'de "Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Kocaali'de "Şehit Mehmet Sarı Voleybol Turnuvası" düzenlendi