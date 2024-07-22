Büyükşehir Belediyesinden üniversite tercih danışmalığı hizmeti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz-2 Ağustos'ta Adapazarı Kültür Merkezi önünde 10.00 ila 18.00 arasında uzmanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetiyle öğrenci adaylarının tercih dönemine katkı sağlanacak.
Belediye olarak gençlere yol göstermeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sakarya'mızın geleceğini parlatacak gençlerimize tecrübe aktarmaya, onlara yol göstermeye devam ediyoruz. YKS tercih danışmanlığımız da uzmanlar eşliğinde başlıyor. Onların sonuçlarına bakarak doğru yerlere yönelmelerini sağlayacağız. Gençleri her zaman destekleyecek ve hep yanlarında olacağız. Her bir gencimizi bekliyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.