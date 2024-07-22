Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Adreslerde, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 945 gram sentetik uyuşturucu, 1832 kök kenevir, 20 kilo 782 gram kubar esrar, 8 sentetik ecza, 27 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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