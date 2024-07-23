Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:16 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Başpınar Mahallesi Mezbahane bölgesinde bir kişinin dereye düşerek yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çabası sonucu düştüğü yerden çıkarılan Vedat Bozoğ, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bozoğ'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 81 milyon dolar
        Bir günde 81 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı

        Benzer Haberler

        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (...
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Büyükşehir Belediyesinden üniversite tercih danışmalığı hizmeti
        Büyükşehir Belediyesinden üniversite tercih danışmalığı hizmeti
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'senin hakkın ölüm' diye bağırdı
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'senin hakkın ölüm' diye bağırdı
        Yol kenarında tuvaletini yapmak isterken dereye düşerek öldü
        Yol kenarında tuvaletini yapmak isterken dereye düşerek öldü
        Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü
        Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü