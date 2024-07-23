Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Başpınar Mahallesi Mezbahane bölgesinde bir kişinin dereye düşerek yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabası sonucu düştüğü yerden çıkarılan Vedat Bozoğ, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozoğ'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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