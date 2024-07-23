Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor

EMRE AYVAZ - Sakaryaspor'un yeni transferleri Salih Dursun ve Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Geçen sezonun play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek üst lige yükselme şansını kaçıran Sakarya temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında stoper Salih ve sol kanat oyuncusu Gradel ile anlaştı.

Futbola Sakaryaspor'un altyapısında başlayan ve 2009'da A takıma yükselen Salih, 3 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi. Daha sonra, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'te oynayan Salih, kariyeri boyunca forma giydiği 265 maçta 21 gol atıp 9 asist üretti.

Sezon başı kamplarının yorucu geçmesi gerektiğini dile getiren Salih, "Biraz geç başladık ama telafi ediyoruz. Yavaş yavaş da takımıza çok değerli oyuncular katılıyor, katılacaklar da var. Bu sezon Sakaryaspor için gerçekten önemli, 18 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor. Allah izin verirse bu sene çok iyi çalışıp, taraftarımızın da desteğiyle Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz." diye konuştu.

Salih, altyapısından yetişip 3 yıl A takımda oynadığı kulübe tekrar döndüğünü belirterek, "Şu anda Sakaryaspor'un şampiyonluğu için mücadele vermekten büyük gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle de bunu başaracağımıza inanıyoruz. Herkes bize destek olursa, şu anda çok zor gibi görünen sezonda şampiyonluğun kaçınılmaz olacağını düşünüyorum." dedi.