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        Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor

        EMRE AYVAZ - Sakaryaspor'un yeni transferleri Salih Dursun ve Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:09
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        Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor
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        EMRE AYVAZ - Sakaryaspor'un yeni transferleri Salih Dursun ve Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

        Geçen sezonun play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilerek üst lige yükselme şansını kaçıran Sakarya temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında stoper Salih ve sol kanat oyuncusu Gradel ile anlaştı.

        Futbola Sakaryaspor'un altyapısında başlayan ve 2009'da A takıma yükselen Salih, 3 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi. Daha sonra, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'te oynayan Salih, kariyeri boyunca forma giydiği 265 maçta 21 gol atıp 9 asist üretti.

        Türkiye'ye 2020'de gelen kanat oyuncusu Max Gradel ise Sivasspor ve Gaziantep FK'de forma giydi. Süper Lig'de 129 maça çıkan Gradel, 22 gol attı, 36 asist üretti.

        12 sezonun ardından profesyonelliğe adım attığı Sakaryaspor'a dönen 33 yaşındaki Salih ile ay başında transferi gerçekleştirilen 36 yaşındaki Gradel, takımın Süper Lig hedefi için mücadele verecek.

        - Salih: "Herkes destek olursa şampiyonluğun kaçınılmaz olacağını düşünüyorum"

        Salih Dursun, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarını güzel geçtiğini anlattı.

        Sezon başı kamplarının yorucu geçmesi gerektiğini dile getiren Salih, "Biraz geç başladık ama telafi ediyoruz. Yavaş yavaş da takımıza çok değerli oyuncular katılıyor, katılacaklar da var. Bu sezon Sakaryaspor için gerçekten önemli, 18 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor. Allah izin verirse bu sene çok iyi çalışıp, taraftarımızın da desteğiyle Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz." diye konuştu.

        Salih, altyapısından yetişip 3 yıl A takımda oynadığı kulübe tekrar döndüğünü belirterek, "Şu anda Sakaryaspor'un şampiyonluğu için mücadele vermekten büyük gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle de bunu başaracağımıza inanıyoruz. Herkes bize destek olursa, şu anda çok zor gibi görünen sezonda şampiyonluğun kaçınılmaz olacağını düşünüyorum." dedi.

        Ligin bu sezon zor geçeceğine dikkati çeken Dursun, şöyle devam etti:

        "Çok değerli, iddialı, kalite olarak düşmemesi gerektiğine inandığım kulüpler düştü. Onlar da hak ettikleri yere çıkmak için tekrardan mücadele verecekler. Kaldı ki Sakaryaspor olarak finalde kaybettik. Şimdi biz de mücadelemizi vereceğiz. Diğer takımlar da transfer, yatırım yapıyor. Herkesin hedefi Süper Lig'e çıkmak. Biz de adaylardan biriyiz. Hak eden kazansın."

        - Gradel: "Süper Lig hedefi ve güçlü taraftarı beni motive etti"

        Yeni sezon hazırlıklarının güzel gittiğini anlatan Gradel, takımda şans verilen genç oyuncuların da kendilerini göstermek için mücadele ettiğini söyledi.

        Gradel, Süper Lig'de forma giydiğini hatırlatarak, birçok takımdan teklif aldığını, gidebileceği ortamların oluştuğunu ama kendisinin Sakaryaspor'u tercih ettiğini belirtti.

        Seçiminin takımın hedefleriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Gradel, "Buranın Süper Lig'e çıkma hedefi vardı, aslında gelmeyi bu yüzden seçtim. Taraftar bazında da güçlü olduğunu biliyorum Sakarya'nın, o anlamda da beni buraya gelmeye motive etti." şeklinde konuştu.

        Gradel, "Hedef Süper Lig'e çıkmak. Buraya takımı Süper Lig'e çıkarmak için geldim. Şu anki ortamda bu fırsatı yakaladığımızı düşünüyorum. Yukarıya çıkmak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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