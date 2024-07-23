Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirildi

Operasyonda tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ile 2 dedektör, 2 telsiz, av tüfeği, kurusıkı tabanca, muşta, 18 av tüfeği fişeği, 2 kılıç ve dürbün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde N.S.Y'nin (60) adresine operasyon düzenlendi.

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