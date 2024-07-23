Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde N.S.Y'nin (60) adresine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ile 2 dedektör, 2 telsiz, av tüfeği, kurusıkı tabanca, muşta, 18 av tüfeği fişeği, 2 kılıç ve dürbün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Kocaali'de fındık bahçelerine giden arazi yollarında çalışma yürütülüyor
        Kocaali'de fındık bahçelerine giden arazi yollarında çalışma yürütülüyor
        Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezon...
        Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezon...
        Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (...
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı