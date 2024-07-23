Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, sezon hazırlıklarının 3. etabına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, sezon hazırlıklarının 3. etabına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.

        Futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kendisine "Çingene" diyen eşine işkence yaptı: "Sigara yakarak izledim"
        Kendisine "Çingene" diyen eşine işkence yaptı: "Sigara yakarak izledim"
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirildi
        Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirildi
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Kocaali'de fındık bahçelerine giden arazi yollarında çalışma yürütülüyor
        Kocaali'de fındık bahçelerine giden arazi yollarında çalışma yürütülüyor
        Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezon...
        Sakaryaspor'un transferleri Salih ve Gradel, Süper Lig hedefiyle yeni sezon...
        Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Sakarya'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (...
        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (...