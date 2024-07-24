Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, ülkenin ve şehrin geleceği için çalışan, vatandaşların doğru habere ulaşmasını sağlayan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Her bir basın mensubunun aynı zamanda kamu görevi yürüttüğünü belirten Alemdar, gazetecilerin kamu yararı için en zorlu şartlarda görev yaptığından bahsetti.

Alemdar, gazetecilerin bazen en zorlu şartlarda en doğru işi ortaya koymak için çalıştığına değinerek, "Yeri geliyor saat, zaman, vakit mefhumu gözetmiyor ve kamu yararı, insanları doğru haberle buluşturmak için gayret ediyor. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.