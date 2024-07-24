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        Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kadın 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu kadın, 26 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:07
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        Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kadın 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu kadın, 26 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

        Taraklı-Göynük-Gölpazarı Kavşağı'nda 28 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen yabancı uyruklu Marieana Dunutrıu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Taraklı ilçesinde 28 Haziran'da Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük-Gölpazarı kavşağında Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücü Tahir B. ile otomobildeki Dunutrıu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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