Sakarya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turğay ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak'ın konuşmasının ardından öğrencilere diplomaları verildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.