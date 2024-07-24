Sosyal Gelişim Merkez'inde aşure günü etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğinde öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SGM'de düzenlenen programda öğrenciler aşure gününü ve Nuh Tufanı'nın hikayelerini öğrendi.

Katılımcılar kazanların başında toplanarak birbirlerine aşure ikram etti.

Etkinlikte ayrıca çocuklar Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla Filistin bayrağının renklerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.