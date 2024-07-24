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        Sosyal Gelişim Merkez'inde aşure günü etkinliği

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğinde öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:30
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        Sosyal Gelişim Merkez'inde aşure günü etkinliği
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğinde öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SGM'de düzenlenen programda öğrenciler aşure gününü ve Nuh Tufanı'nın hikayelerini öğrendi.

        Katılımcılar kazanların başında toplanarak birbirlerine aşure ikram etti.

        Etkinlikte ayrıca çocuklar Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla Filistin bayrağının renklerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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