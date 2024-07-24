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        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:02
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        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
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        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ulu, mesajında, basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesi, vatandaşlarla devlet arasında iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini belirtti.

        Basın mensuplarının bayramını tebrik eden Ulu, Türk basınında sansürün kaldırılışının miladı olarak 1908'den bu yana kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın, daha demokratik şartlarda ve özgürce görev yapılmasına olanak sağlaması bakımından basın hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

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