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        SATSO yönetimi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle buluştu

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ve medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:11
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        SATSO yönetimi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle buluştu
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ve medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, basın mensuplarının zor şartlar altında çalıştığını bildiklerini belirterek, 24 Temmuz'un Türk basını için özel bir gün olduğunu söyledi.

        Altuğ, günün önemi ve geçmiş sürecinden bahsederek, mesleğin, savaş bölgelerinden doğal afetlerin ortasına kadar her yerde görev yaparak halkı bilgilendirmek için büyük fedakarlık gerektiren özel bir alan olduğunu belirtti.

        Hem konut hem de sanayi alanlarında ciddi kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğuna değinen Altuğ, bu dönüşümün, sadece estetik yenilik değil, aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilir gelişim için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Kentte yer alan OSB'lerin önemine ve kente sunduğu katkılardan da bahseden Altuğ, doğru planlama ve işlerle şehri büyütmeye devam etmek istediklerini dile getirdi.

        Altuğ, son zamanlarda Sapanca Gölü kıyısında artan çarpık yapılaşmanın gölün doğal dokusuna ve çevresine ciddi zararlar verdiğine dikkati çekerek, bu durumun, hem şehrin su ihtiyacını hem de bölgenin menfaatlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

        Gölü besleyen kaynakların, sadece gölün ekosistemini değil, aynı zamanda şehrin su ihtiyacını da doğrudan etkileyen kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Altuğ, gölün değerinin ticari menfaatlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

        Altuğ ayrıca SATSO tarafından gerçekleştirilen proje ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

        Toplantıya, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Adapazarı Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Gümüşel ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

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