Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 01:21 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çeşmebaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ormanlık alanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Sivil öldürülmediğini iddia etti
        Sivil öldürülmediğini iddia etti
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da camide bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan kişiyi müezzin en...
        Sakarya'da camide bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan kişiyi müezzin en...
        SATSO yönetimi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle buluştu
        SATSO yönetimi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle buluştu
        Sakarya'da akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı ö...
        Sakarya'da akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı ö...
        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutla...
        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutla...
        Sosyal Gelişim Merkez'inde aşure günü etkinliği
        Sosyal Gelişim Merkez'inde aşure günü etkinliği
        Sakarya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
        Sakarya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı