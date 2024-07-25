Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

Çeşmebaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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