Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çeşmebaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ormanlık alanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.
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