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        Sakarya'da çocuklar Filistin'e destek için yürüdü

        Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesinin yaz etkinliklerine katılan çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:26
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        Sakarya'da çocuklar Filistin'e destek için yürüdü
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        Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesinin yaz etkinliklerine katılan çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'ndeki Şerefiye Cami önünde bir araya gelen çocuklar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Tarihi Orhan Cami önüne kadar yürüdü.

        Burada çocuklar adına açıklama yapan öğrenci Ali Emre Ceremesiz, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden katliamlar nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce insanın da yaralandığını söyledi.

        Ceremesiz, hayatını kaybedenlerden yaklaşık 16 binin çocuk olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutuyor. Bizim ellerimiz top fırlatırken, Gazzeli çocukların elleri sapanla taş fırlatıyor. Gazzeli çocuklara biz ve anne babalarımız destek olsun diye bugün buradan diyoruz ki çocuklar farkında zafer yakında." ifadelerini kullandı.

        Alışveriş yaparken paralarının hiçbir zaman zalimlere gitmeyeceğini vurgulayan Ceremesiz, "Bu oyunda, İsrail'i çok seven Amerika, ona 'oynaması' için kendi bahçesinden bir yer verecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var. Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki biz oyuna değil, oyunu bozmaya geldik." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından öğrenci Taha Emre Hacıoğlu tarafından Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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