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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için tercih hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:09
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için tercih hizmeti veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi önünde alanında uzman ekibin, tercih başvurusu yapacak üniversite adaylarına hizmet verdiği "YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası" açıldı.

        Tercih danışma ve rehberlik noktası, 10.00-18.00 saatlerinde üniversite adaylarına hizmet verecek.

        - "Ergen Anne ve Babası Olmak" semineri düzenlendi

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde Ecran Alim Albayrak, "Ergen Anne ve Babası Olmak" semineri verdi.

        Albayrak, 12-21 yaş arasındaki döneminin ergenlik olarak tanımlandığını dile getirerek, "Ergenlik döneminde birey fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak büyük değişimler geçirmektedir. Bu değişimler onun iç çatışmalarla zorlanmasına, özellikle aile bireyleri ile fikir ayrılıkları yaşamaya başlamasına sebep olmaktadır. Bunların hiç yaşanmaması bize bir problem olduğunu düşündürür çünkü ergen kendi benliğini şekillendirmeye çalışıyor. İçsel karmaşasını en fazla yansıttığı bölüm burası olacaktır." ifadelerini kullandı.

        - Maden Deresi'nde doğa yürüyüşü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Atölye", öğrencileri doğayla buluşturuyor.

        Büyükşehir Belediyesi, "Genç Atölye" kapsamında öğrencileri Maden Deresi'ne götürdü.

        Şehrin tarihi, turistik ve doğal alanlarını tanıtan program kapsamında tarihi eski dönemlerine kadar uzanan Maden Deresi'nin hikayesi gençlere uzman ekip tarafından anlatıldı, katılımcılar doğayı yaşayarak tecrübe etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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