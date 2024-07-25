Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için tercih hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi önünde alanında uzman ekibin, tercih başvurusu yapacak üniversite adaylarına hizmet verdiği "YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası" açıldı.

Tercih danışma ve rehberlik noktası, 10.00-18.00 saatlerinde üniversite adaylarına hizmet verecek.

- "Ergen Anne ve Babası Olmak" semineri düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde Ecran Alim Albayrak, "Ergen Anne ve Babası Olmak" semineri verdi.

Albayrak, 12-21 yaş arasındaki döneminin ergenlik olarak tanımlandığını dile getirerek, "Ergenlik döneminde birey fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak büyük değişimler geçirmektedir. Bu değişimler onun iç çatışmalarla zorlanmasına, özellikle aile bireyleri ile fikir ayrılıkları yaşamaya başlamasına sebep olmaktadır. Bunların hiç yaşanmaması bize bir problem olduğunu düşündürür çünkü ergen kendi benliğini şekillendirmeye çalışıyor. İçsel karmaşasını en fazla yansıttığı bölüm burası olacaktır." ifadelerini kullandı.