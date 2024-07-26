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        Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 00:00 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:00
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        Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli yunus timleri ve trafik polisleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Bağlar Caddesi'nde yüksek ses ve abartılı egzoz nedeniyle çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Durdurulan araç sürücülerinden 50'sine cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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