Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
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