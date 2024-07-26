Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan büyükbaş hayvan yüklü tır ulaşımı aksattı

İstanbul'daki besicinin kendilerini araması üzerine kaza yerine gittiklerini belirten Karaduman, "Tırda 26 hayvan vardı, 6'sı telef oldu, 5'i kayıp, onları arıyoruz." dedi.

Ekipler tırı kurtarma çalışması başlatırken, kaza yerine gelen besiciler de etraftaki hayvanları bir noktada topladı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın kaza yapması ulaşımda aksamaya neden oldu.

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