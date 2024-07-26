İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Sakarya ve çevre illerde protesto edildi

Sakarya, Bolu ve Düzce'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi.

Sakarya'da cuma namazının ardından Milli İrade Platformu öncülüğünde Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplananlar, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken ABD'nin Netanyahu'yu ülkesine davet ederek Parlamentoda konuşma imkanı sunduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlandığını belirten Bakır, "ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi, bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir." diye konuştu.

Bakır, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşulda destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.