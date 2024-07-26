Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 bin 829 öğrencisini mezun etti

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 bin 829 öğrencisini mezun etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

        SUBÜ'den mezun olan 2 bin 829 öğrenci için Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, kortej geçişiyle başladı.

        Öğrenciler, "Tüm kalbimizle masum Filistin halkına özgürlük", "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" ve "Bu başarıyı 293 gündür soykırım altındaki Filistinli masum çocuklara armağan ediyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

        Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri zorlu yolda gösterdikleri emek ve gayretleri için kutladı.

        Öğrencilerin başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Sarıbıyık, şöyle konuştu:

        "Geride bıraktığınız yıllarda sadece bilgi ve beceri edinmekle kalmadınız. Aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim kurma ve takım çalışması yapma gibi birçok önemli yetkinliği de kazandınız. Sizler artık iş dünyasının aradığı nitelikli mezunlarsınız. Üniversitemizin başarıyla uyguladığı '+1 Eğitim Modeli' sayesinde iş hayatına bir adım önde başlıyorsunuz."

        - "Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin"

        Sarıbıyık, başarıya ulaşmak için tutkulu, azimli ve çalışkan olunması gerektiğini vurgulayarak, yeni mezunlara şöyle seslendi:

        "Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Engeller karşısında asla pes etmeyin, aksine onları aşmak için daha da çok çalışın. Bilin ki; sizler dünyanın iyiliği için Türkiye'yi temsil edecek insanlarsınız. Yaratıcılığınızı kullanın, yenilikçi fikirler üretin, kendinize inanın ve gayrete sarılın. Bunu yapmaya mecburuz."

        Filistin'de yaşam ve eğitim hakları elinden alınan öğrenciler bulunduğuna işaret eden Sarıbıyık, İsrail'in zulmünü en güçlü şekilde lanetlediklerini sözlerine ekledi.

        Daha sonra dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Sakarya ve çevr...
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Sakarya ve çevr...
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan büyükbaş hayvan yüklü tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan büyükbaş hayvan yüklü tır ulaşımı aksattı
        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü yaralandı, 6 büyükbaş öldü
        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü yaralandı, 6 büyükbaş öldü
        Otoyolda hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otoyolda hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3...