GÜNCELLEME 2- Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.