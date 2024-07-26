Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME 2- Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2- Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

        Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 bin 829 öğrencisini mezun etti
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 bin 829 öğrencisini mezun etti
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Sakarya ve çevr...
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Sakarya ve çevr...
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan büyükbaş hayvan yüklü tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan büyükbaş hayvan yüklü tır ulaşımı aksattı
        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü yaralandı, 6 büyükbaş öldü
        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü yaralandı, 6 büyükbaş öldü
        Otoyolda hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otoyolda hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı