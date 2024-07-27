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        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:57
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        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Yenidoğan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Müslüm Y. (28) ile E.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle Müslüm Y'ye ateş etti.

        Saldırıda Müslüm Y'nin yanı sıra saçma isabet eden 2 kişi de yaralandı.

        Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olaya ilişkin E.Ç'nin de aralarında yer aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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